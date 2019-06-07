Майора ФСБ признали виновным в пьяном убийстве таксиста в КБР

СЕГОДНЯ 17:22 2019-06-07T17:22:50+03:00

И оправдали в покушении на убийство

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Присяжные заседатели признали майора ФСБ Павла Стерлягова виновным в убийстве таксиста Хусея Макитова на улице посёлка Терскол в Кабардино-Балкарии. Силовик зарезал его в ходе потасовки, после того, как мужчина отказался бесплатно отвезти их с другом домой.

— Присяжными было принято решение в части покушения на убийство оправдать подсудимого, в части убийства — признать виновным, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе суда.

Конфликт произошёл 6 марта 2018 года в посёлке Терскол. Силовик вместе с другом приехали в командировку. Напившись в одном из кафе неподалёку, они пошли к стоянке такси, решив покататься. Однако местный таксист отказал гостям в такой роскоши.

Это до глубины души оскорбило силовиков. Один набросился на него с кулаками, а Стерлягов сбегал за ножом, с которым и вступил в драку.

Взяв последнее слово эфэсбэшник уверял, что не собирался убивать оппонента, а целился в плечо. Но, получив удар в пах, инстинктивно согнулся, отчего ударил ниже — прямо в сердце. После этого парочка сбежала с места преступления. Но инцидент попал на видео и уйти от ответственности силовику не удалось.

Стерлягова обвиняли по статьям «покушение на убийство» и «убийство». Учитывая заключение присяжных, экс-майору грозит до 15 лет колонии.

КСТАТИ

Майор ФСБ признался в пьяном убийстве таксиста и расплакался

Уволенный майор ФСБ Павел Стерлягов сознался в убийстве таксиста Хусея Макитова на улице посёлка Терскол в Кабардино-Балкарии. Взяв последнее слово во время заседания в Северо-Кавказском окружном военном суде, мужчина раскаялся в содеянном и признался, что собирался поранить, но не убить мужчину (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU