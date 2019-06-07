В Ставрополе выступят всемирно известные диджеи David Vendetta и Willi William
Четвёртый день «Студвесны стран БРИКС и ШОС» на Ставрополье завершится феерическим шоу от всемирно известных диджеев David Vendetta & Willi William.
В 20:00 на Владимирской площади в Ставрополе состоится один из самых долгожданных open air-концертов «Студвесны». Вечер начнётся с потрясающего светомузыкального шоу у полюбившегося всем жителям краевой столицы великолепного фонтана. А продолжится выступлением мировых звёзд — французских диджеев - David Vendetta и Willi William.
«КП - Северный Кавказ» предупреждает, что из-за концерта будет ограничено движдение транспорта по Российскому проспекту с 17:00 и до 23:59. Проспект станет пешеходным от улицы Тухачевского до улицы Юго-Западный обход.
David Vendetta и Willi William приглашают на бесплатный концерт.
ИСТОЧНИК KP.RU
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