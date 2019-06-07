Вячеслав Битаров: Инвестор перестал бояться вкладывать деньги в наш регион

СЕГОДНЯ 19:49 2019-06-07T19:51:48+03:00

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На полях Международного экономического форума в Санкт-Петербурге Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров принял участие в презентации результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Мероприятие прошло под председательством вице-премьера Правительства РФ Виталия Мутко и в числе его участников – помощник Президента РФ Андрей Белоусов, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, президент «Опоры России» Александр Калинин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Было отмечено, что впервые за всю историю регионы СКФО продемонстрировали впечатляющий рост на 14 позиций в национальном рейтинге. Среди сильных сторон предприниматели отметили эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса, доступность финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, широкий спектр консультационных и информационных услуг.

О том, как Северная Осетия повысила за последние годы свою инвестиционную привлекательность, рассказал Вячеслав Битаров.

Выступление Вячеслава Битарова. Фото: пресс-служба главы и правительства РСО — Алании

— Мы с коллегами приезжаем на форум вот уже в четвертый раз и всегда берем на вооружение те идеи, которые здесь озвучиваются и внедряем их у себя в регионе. Мы открыли окна для предпринимателей при МФЦ. Для того, чтобы анализировать, как идет подключение и даются разрешительные документы на технологическое присоединение к инфраструктурным сетям, нам оказывают помощь так называемые «тайные клиенты» . Под пристальным вниманием находятся такие вопросы, как оперативность прохождения различных процедур в органах местного самоуправления. Значительно сократились сроки, необходимые для получения разрешений на строительство и ввод новых объектов в эксплуатацию, что дает положительный эффект.

В Северной Осетии создано Агентство развития, и в этой связи Вячеслав Битаров поблагодарил Главу Татарстана Рустама Минниханова за содействие в привлечении инвесторов, и также за переданный им передовой опыт сопровождения инвестиционных проектов. Также, как сообщил участникам мероприятия Глава Северной Осетии, существенную помощь бизнесменам республики оказали мероприятия, проведенные под руководством генерального директора Федеральной корпорации по развитию малого и среднего бизнеса Александра Бравермана. С этой структурой налажено долговременное перспективное сотрудничество, призванное улучшить доступ предпринимателей Северной Осетии к кредитным ресурсам. Именно, это направление, как отметил Вячеслав Битаров, является одним из главных факторов, напрямую влияющих на показатель рейтинга инвестиционного климата в РСО-Алания.

Фото: пресс-служба главы и правительства РСО — Алании

— Хочу также отметить большой вклад Министерства по делам Северного Кавказа, моих коллег по СКФО. Чувствуем, как меняется отношение к регионам Северного Кавказа. Благодаря работе, которую мы проводим, инвестор перестал бояться вкладывать деньги в наш регион. Все больше людей обращаются к нам с предложениями об инвестициях. Будем и дальше стремиться к движению вперед, — заключил Вячеслав Битаров.

ИСТОЧНИК KP.RU