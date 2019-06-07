В Дагестане все руководство Комитета лесного хозяйства отправили за решетку

СЕГОДНЯ 21:39 2019-06-07T21:39:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Советский районный суд Махачкалы отправил в СИЗО на два месяца все руководство Комитета лесного хозяйства республики. Под стражей оказались начальник комитета Алибег Гаджиев и три его заместителя - Ибрагим Ибрагимов, Велибек Ферзуллаев и Абдула Муртазалиев. Все они подозреваются в организации преступного сообщества и участии в нем, а также в мошенничестве. Речь в деле идет о незаконном выделении больших земельных участков в природоохранной зоне.

В комитете прошла выемка документов, а по месту жительства чиновников - обыски. По этому же делу проходит задержанный ранее руководитель Росреестра Шамиль Гаджиев, бывший зам мэра Махачкалы Герман Рагимханов, а также специалисты и эксперты Кадастровой палаты и Росреестра. Все они занимались незаконным оформлением земель в частную собственность.

ИСТОЧНИК KP.RU