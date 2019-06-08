В Дагестане взрыв газа разрушил дом с детьми

СЕГОДНЯ 10:04 2019-06-08T10:04:53+03:00

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В Малгобекском районе в селении Сагопши на улице Гандалоева, 35 произошел взрыв газа. В результате пострадали три человека, которые госпитализированыв Малгобекскую ЦРБ. Как сообщает ГУ МЧС по Республике Дагестан, среди пострадавших - двое детей: 12-летний мальчик и его 17-летняя сестра.

Они получили ожоги верхних конечностей. Девочка после оказания медпомощи была отпущена домой. На время восстановления дома семья будет размещена у близких родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU