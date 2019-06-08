В Дагестане в пропасть упал автомобиль с пятью людьми

СЕГОДНЯ 10:45 2019-06-08T10:45:05+03:00

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Ночью в Цунтинском районе республики Дагестан сорвался в 50-метровую пропасть автомобиль. "Уаз" ехал по серпантину около 10 часов вечера, когда сверху посыпались камни. Один из валунов ударил машину, и она покатилась в обрыв.

- В машине находились водитель и четыре пассажира, - сообщили в ГУ МВД по республике. - Шофер погиб на месте, четверо пассажиров госпитализированы с травмами, двое из них в критическом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU