В Карачаево-Черкесии рейсовый автобус врезался в каток

СЕГОДНЯ 11:21 2019-06-08T11:21:08+03:00

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Авария произошла сегодня утром возле села Ильичевское. Столкнулись рейсовый автобус «Черкесск – Бекешевская» и каток для дорожных работ.

- На участке, где произошло ДТП, шел ремонт дороги, - уточнили в ГУ МВД по Карачаево-Черкесии. - В больницу доставлены два пассажира автобуса. Один из них после оказания медицинской помощи отпущен домой, второй – госпитализирован с переломом.

По предварительной информации, дорожные работы проводились с соблюдением всех правил и установкой специализированных знаков, каток не ехал, а стоял на обочине дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU