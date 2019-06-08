Нурмагомедов прокомментировал свою зарплату в UFC

СЕГОДНЯ 14:40 2019-06-08T14:47:31+03:00

Боец поспорил с тем, что он получает больше всех

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался раскрывать сумму своего контракта, который он подписал недавно. Условия он назвал "хорошими".

- В тройку самых больших в истории UFC контракт точно входит, - ушел от ответа Нурмагомедов. - Самое главное, что братьям продлили, кого-то подписали, кому-то сократили срок отстранения.

По словам дагестанского бойца, он себе цену знает и точно не продешевил.

- Мы, вся наша команда, отец, братья, вправе на это рассчитывать. Переговоры по контракту были непростыми. Я выдвинул пять условий, без которых не мог бы дальше выступать, и UFC эти условия удовлетворили.

ИСТОЧНИК KP.RU