Ставропольцев предупредили о граде и шквальном ветре
Стихия разгуляется в ближайшие сутки
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По информации Ставропольского Гидрометцентра, в ближайшие 1-3 часа и до конца суток 8 июня, а также в ночь 9 июня местами по Ставропольскому краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с.
- Призываем всех принять меры личной безопасности, сохранности своего транспорта и имущества, - сообщают в Единой дежурно-диспетчерской службе Ставрополя.
ИСТОЧНИК KP.RU