2019-06-08T17:03:50+03:00
Общество

Ставропольцев предупредили о граде и шквальном ветре

Стихия разгуляется в ближайшие сутки
Виталий КЛИМОВ
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По информации Ставропольского Гидрометцентра, в ближайшие 1-3 часа и до конца суток 8 июня, а также в ночь 9 июня местами по Ставропольскому краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с.

- Призываем всех принять меры личной безопасности, сохранности своего транспорта и имущества, - сообщают в Единой дежурно-диспетчерской службе Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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