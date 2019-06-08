Два человека погибли в ДТП в Ингушетии

СЕГОДНЯ 21:11 2019-06-08T21:11:07+03:00

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В селе Алкун произошло ДТП, в результате которого два человека погибли и еще двое получили травмы. По данным полиции, на трассе произошло лобовое столкновение "Мерседеса" и "Гранты". Двое пассажиров "Лады" погибли на месте. Ранения получили водитель и пассажир "Мерседеса".

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель "гранты", выехавший на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение.

ИСТОЧНИК KP.RU