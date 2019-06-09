В Чечне появится железный трон из «Игры престолов»
В Чеченской Республике, на лыжном курорте Ведучи могут установить новый арт-объект — железный трон из всемирно известного сериала «Игра престолов». С таким предложением к жителям обратился министр по туризму Муслим Байтазиев.
— Вслед за качелями из турецкого сериала, в нашей республике может появится и Железный Трон из «Игры престолов». Есть среди нас фанаты сериала? — обратился с вопросом к своим подписчикам политик.
Жители республики встретили новость с огромным энтузиазмом, назвав идею «прекрасной». Многие, в шутку, просили «завезти Драконов и драконью королеву», а некоторые всерьёз предлагали властям Чечни договориться о визите с актёрами всемирно известного шоу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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