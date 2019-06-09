В Ставрополе фанаты сорвали с рэпера Akon обувь и носки
Студенческая весна стран БРИКС и ШОС закончилась концертом известнейшего R'n'B исполнителя Akon. Рэпер буквально взорвал толпу не только известнейшими треками, но и своей энергетикой и харизмой.
Жители краевой столицы буквально сходили с ума от музыки сверхпопулярного рэпера. Исполнитель, спевший с Eminem, не стеснялся общаться с толпой, а под конец даже нырнул в неё, оказавшись на руках у фанатов. Однако за такую выходку исполнителю пришлось расплатиться носками — в топле звезду буквально начали раздевать.
Рэпер Akon нырнул в толпу фанатов в Ставрополе.
О своём странном поступке рассказал в Instagram герой вечера эксперт по недвижимости Артур Байчоров.
— Вы не представляете, что я сделал сегодня. Мне так стыдно, на самом деле! Но, если честно, открою секрет, у меня есть носок Эйкона. Это самое безумное, что творилось со мной в жизни. В итоге, когда я очнулся, у меня в руках был носок. Вот такие эмоции я испытал сегодня и поддался инстинктам толпы, — рассказал историю добычи заветного носка Артур Байчоров.
Ставропольцы раздели рэпера Akon во время концерта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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