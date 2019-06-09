2019-06-09T12:23:32+03:00
Общество

В Ставрополе фанаты сорвали с рэпера Akon обувь и носки

Исполнитель прыгнул в толпу и поплатился [видео]
Поделиться:
Пока Akon сидел на руках толпы, ставропольцы сняли с него обувь и носкиПока Akon сидел на руках толпы, ставропольцы сняли с него обувь и носки
Изменить размер текста:

Студенческая весна стран БРИКС и ШОС закончилась концертом известнейшего R'n'B исполнителя Akon. Рэпер буквально взорвал толпу не только известнейшими треками, но и своей энергетикой и харизмой.

Жители краевой столицы буквально сходили с ума от музыки сверхпопулярного рэпера. Исполнитель, спевший с Eminem, не стеснялся общаться с толпой, а под конец даже нырнул в неё, оказавшись на руках у фанатов. Однако за такую выходку исполнителю пришлось расплатиться носками — в топле звезду буквально начали раздевать.

Рэпер Akon нырнул в толпу фанатов в Ставрополе.

О своём странном поступке рассказал в Instagram герой вечера эксперт по недвижимости Артур Байчоров.

— Вы не представляете, что я сделал сегодня. Мне так стыдно, на самом деле! Но, если честно, открою секрет, у меня есть носок Эйкона. Это самое безумное, что творилось со мной в жизни. В итоге, когда я очнулся, у меня в руках был носок. Вот такие эмоции я испытал сегодня и поддался инстинктам толпы, — рассказал историю добычи заветного носка Артур Байчоров.

Ставропольцы раздели рэпера Akon во время концерта.

ДНЕВНИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДВЕСНЫ В СТАВРОПОЛЕ:

День первый:

Дневник Международной Студвесны в Ставрополе: тысячи студентов со всего мира и грандиозная церемония открытия

00:00
00:00

День второй:

День второй: Макс Барских, студентки-красавицы и видеоролики Шахназаряна

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Карачаево-Черкесии верблюд атакует машины на трассе
Рамзан Кадыров проводит выходные на огороде
У дагестанца украли барсетку с 190 тысячами рублей
В Дагестане дождь смыл джип в реку — видео
Ставропольского пенсионера обманули в социальных сетях
Дагестанец больше полутора лет получал пенсию умершей матери
Пьяный ставрополец допрыгался на чужой машине до статьи
Мошенник обманул дагестанку при покупке квартиры
В Чечне появится железный трон из «Игры престолов»
Два человека погибли в ДТП в Ингушетии
Ставропольцев предупредили о граде и шквальном ветре
Нурмагомедов прокомментировал свою зарплату в UFC
В Карачаево-Черкесии рейсовый автобус врезался в каток
В Дагестане в пропасть упал автомобиль с пятью людьми
В Дагестане взрыв газа разрушил дом с детьми
В Дагестане все руководство Комитета лесного хозяйства отправили за решетку
Вячеслав Битаров: Инвестор перестал бояться вкладывать деньги в наш регион
В Ставрополе выступят всемирно известные диджеи David Vendetta и Willi William
Молодую красавицу отравили мышьяком в КБР
Экс-министра Ставрополья Андрея Мургу объявили в международный розыск
Майора ФСБ признали виновным в пьяном убийстве таксиста в КБР
В Дагестане среди школьных учителей нашли наркоманов и уголовников
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Дагестане
«ЕвроХим» вложит 2,5 миллиарда долларов в новые производства
Смеющийся Кадыров-музыкант попал на видео
В Москве поймали наркоманку со Ставрополья, скрывавшуюся от полицейских 17 лет