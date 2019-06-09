В Ставрополе фанаты сорвали с рэпера Akon обувь и носки

СЕГОДНЯ 10:49 2019-06-09T12:23:32+03:00

Пока Akon сидел на руках толпы, ставропольцы сняли с него обувь и носки

Изменить размер текста: A A

Студенческая весна стран БРИКС и ШОС закончилась концертом известнейшего R'n'B исполнителя Akon. Рэпер буквально взорвал толпу не только известнейшими треками, но и своей энергетикой и харизмой.

Жители краевой столицы буквально сходили с ума от музыки сверхпопулярного рэпера. Исполнитель, спевший с Eminem, не стеснялся общаться с толпой, а под конец даже нырнул в неё, оказавшись на руках у фанатов. Однако за такую выходку исполнителю пришлось расплатиться носками — в топле звезду буквально начали раздевать.

Рэпер Akon нырнул в толпу фанатов в Ставрополе.

О своём странном поступке рассказал в Instagram герой вечера эксперт по недвижимости Артур Байчоров.

— Вы не представляете, что я сделал сегодня. Мне так стыдно, на самом деле! Но, если честно, открою секрет, у меня есть носок Эйкона. Это самое безумное, что творилось со мной в жизни. В итоге, когда я очнулся, у меня в руках был носок. Вот такие эмоции я испытал сегодня и поддался инстинктам толпы, — рассказал историю добычи заветного носка Артур Байчоров.

Ставропольцы раздели рэпера Akon во время концерта.

ДНЕВНИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДВЕСНЫ В СТАВРОПОЛЕ:

День первый:

Дневник Международной Студвесны в Ставрополе: тысячи студентов со всего мира и грандиозная церемония открытия 00:00 00:00

День второй:

День второй: Макс Барских, студентки-красавицы и видеоролики Шахназаряна 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU