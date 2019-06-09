Мошенник обманул дагестанку при покупке квартиры

СЕГОДНЯ 11:00 2019-06-09T11:00:22+03:00

Мужчина попросил залог в 832 тысячи рублей, но квартиру даже не собирался продавать

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В Дагестане полиция поймала мошенника, несколько лет назад обманувшего местную жительницу, искавшую квартиру. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

По оперативным данным, в июне 2015 года подозреваемый и пострадавшая связались по вопросу покупки квартиры. Мужчина якобы продавал недвижимость. Женщине квартира понравилась настолько, что она решила сразу же внести залог — 832 тысячи рублей. Но преступник сбежал с деньгами.

Уголовное дело долго не могли раскрыть, но в пятницу 7 июня полиции удалось поймать 32-летнего подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU