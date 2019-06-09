Пьяный ставрополец допрыгался на чужой машине до статьи
В Ставрополе возбуждено уголовное дело против 21-летнего парня, прыгавшего по-пьяни на крыше чужой машины. Авто повреждено более чем на 60 тысяч рублей.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю, молодого человека поймали бесцельно гуляющим в парке. Он сознался и объяснил, что был пьян.
Оказалось, что парень не просто попрыгал на крыше авто, повредив кузов, но и додумался бросить кирпич в лобовое стекло.
— Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества», — резюмировали в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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