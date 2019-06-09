Пьяный ставрополец допрыгался на чужой машине до статьи

СЕГОДНЯ 11:48 2019-06-09T11:50:59+03:00

Молодой человек повредил крышу и лобовое стекло автомобиля

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В Ставрополе возбуждено уголовное дело против 21-летнего парня, прыгавшего по-пьяни на крыше чужой машины. Авто повреждено более чем на 60 тысяч рублей.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю, молодого человека поймали бесцельно гуляющим в парке. Он сознался и объяснил, что был пьян.

Оказалось, что парень не просто попрыгал на крыше авто, повредив кузов, но и додумался бросить кирпич в лобовое стекло.

— Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества», — резюмировали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU