2019-06-09T12:03:24+03:00
Происшествия

Дагестанец больше полутора лет получал пенсию умершей матери

За это время он украл у государства почти 300 тысяч рублей
Андрей ЗОБОВ
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В общей сумме мужчина получил 287 тысяч рублейВ общей сумме мужчина получил 287 тысяч рублей
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Житель Махачкалы больше полутора лет получал пенсию умершей матери. Обманом он заработал 287 тысяч рублей.

— Житель Махачкалы, 1972 года рождения, с февраля 2017 по сентябрь 2018 года, незаконно получал пенсионные выплаты, начисленные на банковскую карту его матери, умершей в 2017 году. В сумме, мошенник получил 287 366 рублей, — говорится в сообщении главного управления МВД по Республике Дагестан.

Следователями полиции собран материал для возбуждения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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