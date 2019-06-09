2019-06-09T12:54:43+03:00
Происшествия

Ставропольского пенсионера обманули в социальных сетях

Пожилой мужчина потерял 100 тысяч рублей
Андрей ЗОБОВ
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На Ставрополье интернет-мошенники обманули пожилого мужчину. Общаясь с ним с аккаунта знакомой в социальных сетях, они выманили пароли и номера банковских карт, после чего сняли порядка 100 тысяч рублей.

Жертвой мошенников стал 65-летний мужчина из села Новая Деревня Кочубеевского района. С аккаунта знакомой ему написал неизвестный, предложив пассивный доход. Но, как это традиционно случается, бесплатный сыр оказался приманкой мышеловки.

— В ходе общения, пенсионер сообщил номера своих банковских карт для зачисления денежных средств, а затем, полагая, что общается со знакомой, сообщил и поступившие пароли. В результате со счетов гражданина списалось около 100 тысяч рублей, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю.

В полиции возбудили о мошенничестве. Преступника ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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