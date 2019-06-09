В Дагестане дождь смыл джип в реку — видео
В Гунибском районе Дагестана сильный ливневый дождь смыл в реку УАЗ. Происшествие попало на видео.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС по региону, 8 июня в Гунибском районе прошли сильнейшие ливневые дожди. Ливень, традиционно, подмыл берега рек и размыл дороги. В результате в селе Верхний Гуниб в воду скатился припаркованный у реки УАЗик.
В Дагестане ливень смывает в реку машины.
К счастью, в момент ЧП в автомобиле никого не было.
— Среди населения жертв и пострадавших нет, жизнеобеспечение населения не нарушено, отключенных от электроснабжения потребителей нет, — резюмировали в экстренном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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