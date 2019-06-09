В Дагестане дождь смыл джип в реку — видео

СЕГОДНЯ 13:43 2019-06-09T13:46:15+03:00

К счастью, в «УАЗиеке» никого не было

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В Гунибском районе Дагестана сильный ливневый дождь смыл в реку УАЗ. Происшествие попало на видео.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС по региону, 8 июня в Гунибском районе прошли сильнейшие ливневые дожди. Ливень, традиционно, подмыл берега рек и размыл дороги. В результате в селе Верхний Гуниб в воду скатился припаркованный у реки УАЗик.

В Дагестане ливень смывает в реку машины.

К счастью, в момент ЧП в автомобиле никого не было.

— Среди населения жертв и пострадавших нет, жизнеобеспечение населения не нарушено, отключенных от электроснабжения потребителей нет, — резюмировали в экстренном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU