У дагестанца украли барсетку с 190 тысячами рублей

СЕГОДНЯ 14:46 2019-06-09T14:46:50+03:00

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В Дагестане полицейские поймали вора, похитившего у 34-летнего мужчины барсетку с 190 тысячами рублей. Подробности кражи «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по республике.

— 8 июня потерпевший сообщил, что в магазине села Тухчар Новолакского района неизвестный похитил у него барсетку. В ней были 190 тысяч рублей, банковские карты и телефон на 1,5 тысячи, — говорится в сообщении.

Полиции удалось разыскать вора. У него нашли ту самую барсетку, а в участке подозреваемый во всём сознался.

— Возбуждено дело по статье кража. 33-летнему мужчине грозит до 5 лет колонии, — объяснили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU