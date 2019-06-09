2019-06-09T15:14:32+03:00
Политика

Рамзан Кадыров проводит выходные на огороде

Глава Чечни с дочерьми опубликовал видео сбора урожая в саду [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Рамзан Кадыров трудится в своём садуРамзан Кадыров трудится в своём садуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посвятил субботний день сбору урожая в своём саду. Политик вместе с дочерьми собрал богатый урожай черешни и абрикосов. И поделился радостью с подписчиками в социальных сетях.

Рамзан Кадыров с дочерьми работает в саду.

— Землю нужно ценить и любить. Она является источником всех благ, которыми нас наделил Всевышний Аллах! На ней нужно трудиться, заботиться о ней, облагораживать, беречь. И земля щедро одарит своими прекрасными дарами. Сегодня вместе с Айшат и Хадижат мы занимались сбором нового урожая в нашем саду! Он прекрасен и напоминает о Вечном Рае — Фирдавс. Всё чисто, аккуратно, ухожено. Ну а урожай просто восхитительный! Черешня облепила все ветки. В качестве вознаграждения за мою помощь Айшат обещала угостить вареньем из нового урожая. Любите землю, трудитесь на ней, если хотите, чтобы она отблагодарила вас!

Размышления о гармоничном сосуществовании с природой Кадыров подкрепил видео самого процесса сбора урожая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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