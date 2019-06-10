Из Грозного открыт прямой авиарейс в Турцию
Авиакомпания Pegasus официально открыла новый авиарейс между Грозным и турецким курортным городом Анталья. Об этом сообщил министр по туризму Чечни Муслим Байтазиев.
По его словам, из международного грозненского аэропорта "Северный" уже был совершен первый рейс Грозный - Анталья. Вылеты будет осуществлять всего два раза в неделю - по вторникам и субботам - турецкая авиакомпания Pegasus.
- Уверен, что данное направление обретет популярность и будет способствовать увеличению взаимного турпотока Турции и Чеченской Республики, - уточнил министр.
Ранее сообщалось также о планах руководства грозненского аэропорта открыть прямой авиарейс в Грузию и Казахстан.
ИСТОЧНИК KP.RU
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