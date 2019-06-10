2019-06-10T10:16:46+03:00
Происшествия

Ставрополец до смерти забил мать из-за дележки квартиры

Против 46-летнего мужчины завели уголовное дело
Евгения СОКОРЕВА
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На Ставрополье по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего" завели уголовное дело на 46-летнего мужчину. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе краевого СКР, 14 мая этого года он убил свою мать из-за дележки жилья.

- Мужчина в ходе конфликта с матерью из-за квартиры, которую она хотела оставить в наследство его брату, избил ее кулаками по голове. От полученных повреждений потерпевшая скончалась в больнице, - сказали в ведомстве. - Сейчас по ходатайству следователя СКР судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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