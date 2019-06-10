Ставрополец до смерти забил мать из-за дележки квартиры
На Ставрополье по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего" завели уголовное дело на 46-летнего мужчину. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе краевого СКР, 14 мая этого года он убил свою мать из-за дележки жилья.
- Мужчина в ходе конфликта с матерью из-за квартиры, которую она хотела оставить в наследство его брату, избил ее кулаками по голове. От полученных повреждений потерпевшая скончалась в больнице, - сказали в ведомстве. - Сейчас по ходатайству следователя СКР судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU