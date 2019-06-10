На Ставрополье осудили бывшего инженера, из-за чьей ошибки погибли два человека

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-10T10:29:37+03:00

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В Нефтекумском районе Ставропольского края дали 2 года "условно" бывшему инженеру-технологу текущего капитального ремонта скважин АО "Самотлорнефтепромхим" Рустему Куртбариеву. По его ошибке летом прошлого года погибли два человека, и еще один получил тяжкий вред здоровью. Судили мужчину по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц".

- По данным следствия и суда, ночью 7 августа 2018 года Куртбариев, выполняя ремонт на бурильной установке нефтяной скважины, не произвел замер газовоздушной среды и дал указание ремонтной бригаде продолжать работу. Вследствие чего утром произошел выброс газонефтяной смеси с последующим возгоранием, в результате которого двое работников скончались, еще одному – причинен тяжкий здоровью, - рассказали подробности трагедии "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР СК.

ИСТОЧНИК KP.RU