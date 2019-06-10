2019-06-10T10:39:14+03:00
Общество

Татьяна Голикова: в Ингушетии и КБР много бедных семей

Правительство планирует снизить общее число живущих ниже прожиточного минимума
Михаил ЮЖНЫЙ
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В прошлом году общее количество россиян, имеющих суммарные доходы ниже прожиточного минимума, сократилось примерно на 400 тысяч человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По словам Татьяны Голиковой, в прошлом году число бедных россиян составляло примерно около 12,9% от общей численности населения всей страны. Первое место по количеству бедных семей занимает Республика Тыва с показателем в 40,5%.

Много бедных семей, по словам Голиковой, насчитывается также в северокавказских республиках: в частности, в Кабардино-Балкарии и Ингушетии.

Ранее, президент России Владимир Путин поручил российскому правительству снизить общий уровень бедности среди россиян в два раза. На это было дано шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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