В Ставропольском крае подорожает взнос за капремонт

СЕГОДНЯ 10:40 2019-06-10T10:40:13+03:00

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В Ставропольском крае с июля 2019 года произойдут изменения в размере взноса за капитальный ремонт. Для домов без лифтов минимальная оплата за капремонт составит 8 рублей 63 копейки за квадратный метр, но для многоквартирных домов с лифтовым оборудованием обойдется дороже - 9 рублей 63 копейки за "квадрат".

Как говорят в минЖКХ региона, это необходимая мера,.

- Замена лифта одна из самых дорогостоящих статей капремонта. В многоквартирных домах края насчитывается 4226 лифтов. Из них 662 подъёмника нуждаются в модернизации уже сейчас. По поручению краевых властей эти лифты будут заменены в ближайшие 2 года в рамках региональной программы капремонта. Общая стоимость проекта оценивается в 1,5 миллиарда рублей. И основным источником финансирования станут взносы собственников. Увеличение минимального размера и введение дифференцированного взноса в данном случае - гарантия безопасности жителей этих домов, - заявил министр ЖКХ СК Роман Марченко.

ИСТОЧНИК KP.RU