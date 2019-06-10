Аполлон помог ставропольским полицейским найти полкило наркотиков

СЕГОДНЯ 11:32 2019-06-10T11:32:18+03:00

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В лесополосе неподалеку от станицы Зольской Ставропольского края сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков изъяли у 24-летнего жителя Ессентуков наркотические вещества.

Молодой человек собирал дикорастущую коноплю в пакет, а когда услышал, что кто-то идет, спрятал его в траве и попытался скрыться.

Осмотр местности провел кинолог со служебно-розыскной собакой по кличке Аполлон, которая помогла задержать убегавшего. При обследовании территории овчарка обнаружила в траве выброшенный пакет с марихуаной, свыше полукилограмма.

Мужчину доставили в отдел полиции, где он пояснил, что запрещенное растение обнаружил и сорвал в лесополосе. Против него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU