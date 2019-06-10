В Ставрополе десятки человек устроили уличную потасовку
Молодых людей забрали в отделение
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В Ставрополе 9 июня на улице Суворова произошла массовая драка. О потасовке полицейским по телефону сообщил очевидец. Как сказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД края, в отдел полиции забрали 29 молодых парней.
- Были составлены 10 административных протоколов по статье "мелкое хулиганство", - добавили в ведомстве.
По одной из версий, уличным разборкам предшествовала ссора на почве ревности.
ИСТОЧНИК KP.RU