2019-06-10T13:14:40+03:00
Происшествия

В Ставрополе десятки человек устроили уличную потасовку

Молодых людей забрали в отделение
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставрополе 9 июня на улице Суворова произошла массовая драка. О потасовке полицейским по телефону сообщил очевидец. Как сказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД края, в отдел полиции забрали 29 молодых парней.

- Были составлены 10 административных протоколов по статье "мелкое хулиганство", - добавили в ведомстве.

По одной из версий, уличным разборкам предшествовала ссора на почве ревности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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