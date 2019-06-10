Ставропольцы поймали одеялом, выпавшего с балкона 89-летнего старика

СЕГОДНЯ 13:29 2019-06-10T13:29:37+03:00

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В Ставрополе 8 июня местные спасли жизнь 89-летнему пенсионеру, который упал с балкона многоквартирного дома.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе ПАСС СК, мужчина сам высунулся на улицу и на высоте 3 этажа стал кричать, что спрыгнет. Поэтому соседи и приняли решение, не дожидаясь спасателей, растянуть одеяло на случай его возможного падения.

- Именно эта задумка и спасла мужчине жизнь, так как сначала он упал на одеяло и только потом на землю, - сказали в ведомстве.

- Первым делом мы надели ему шейный корсет, после чего, осмотрев пострадавшего на наличие переломов, переложили на носилки, - добавил спасатель ПАСС СК города Ставрополь Игорь Обухов. - Подоспевшие медики сделали мужчине обезболивающий укол, после чего мы аккуратно транспортировали пенсионера в карету скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU