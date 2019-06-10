Дагестанец зарезал жену за плевок в лицо и вызвал полицию

СЕГОДНЯ 13:31 2019-06-10T13:31:49+03:00

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Житель Дагестана убил свою супругу за оскорбления и плевок в лицо. Оскорблённый мужчина схватил попавшийся под руку нож и расправился с женщиной, после чего сам позвонил в полицию. Подробности истории рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан.

Ссора между супругами произошла вечером 9 июня.

За плевок в лицо муж зарезал супругу в Дагестане.

— Семейная ссора, такие обстоятельства. Я просил её не кричать, успокоиться. А в последний раз, когда я к ней зашёл, она плюнула мне в лицо и оскорбила неприятными словами, нехорошими вещами, что я не мужчина. Я не вытерпел, под руку попался нож, в результате я ножом ударил её по голове, потом по телу, — рассказал подозреваемый на допросе.

В результате 35-летняя женщина скончалась на месте. Понимая, что натворил, супруг немедленно вызвал полицию и сознался в совершённом преступлении.

Собранные полицейскими материалы переданы в следственное управление СКР по Дагестану для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «убийство». Оскорблённому супругу грозит от шести лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU