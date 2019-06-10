Пьяная женщина легла под поезд в Ставропольском крае
Житель Буденновска выложил в сеть ролик с пьяной женщиной, заснувшей на местной железной дороге. Начинается запись со слов: "Нашли Аню Каренину".
"Нашли Аню Каренину": пьяная женщина легла под поезд в Ставропольском крае .
- Аня Каренина, просыпаться будем? - обращается к той мужчина.
- Вы на рельсах лежите, как же вы так упали. А поезд придет и что делать? - добавляет спутница автора видео.
- А я хочу умереть, - с трудом проговаривает в ответ отдыхающая на шпалах дамочка.
Очевидцы говорят, что женщина была смертельно пьяна. И, скорее всего, перед тем как лечь под поезд, выпивала водку.
- Люди молодцы! Спасли машиниста поезда от тюрьмы, - откликнулись в сети на запись ставропольцы. - Мужик - лучший комментатор, но ситуация страшная, конечно.
ИСТОЧНИК KP.RU