2019-06-10T14:00:51+03:00
Происшествия

Пьяная женщина легла под поезд в Ставропольском крае

Только благодаря неравнодушным очевидцам удалось избежать трагедии [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Житель Буденновска выложил в сеть ролик с пьяной женщиной, заснувшей на местной железной дороге. Начинается запись со слов: "Нашли Аню Каренину".

"Нашли Аню Каренину": пьяная женщина легла под поезд в Ставропольском крае .

- Аня Каренина, просыпаться будем? - обращается к той мужчина.

- Вы на рельсах лежите, как же вы так упали. А поезд придет и что делать? - добавляет спутница автора видео.

- А я хочу умереть, - с трудом проговаривает в ответ отдыхающая на шпалах дамочка.

Очевидцы говорят, что женщина была смертельно пьяна. И, скорее всего, перед тем как лечь под поезд, выпивала водку.

- Люди молодцы! Спасли машиниста поезда от тюрьмы, - откликнулись в сети на запись ставропольцы. - Мужик - лучший комментатор, но ситуация страшная, конечно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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