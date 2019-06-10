«ГАЗель» сорвалась в реку в Дагестане

СЕГОДНЯ 14:16 2019-06-10T14:16:28+03:00

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В Дагестане утром в понедельник грузовая «ГАЗель» сорвалась в реку. Выпавшего из машины пассажира авто унесло течением, к поискам подключились спасатели и волонтёры из числа местных жителей. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Агульского района республики.

— ЧП произошло в понедельник, 10 июня, около 7:30 утра. «ГАЗелька» грузовая. Руль заклинило, водитель не смог повернуть и машина полетела с обрыва в [реку] Чираг-чай, рядом с селом Гоа, — сообщили в администрации.

Водитель «ГАЗели» найден, его доставили в больницу с тяжёлыми травмами. А вот судьба пассажира неизвестна — его унесло течением бурной горной реки. Из-за последних осадков вода в реке очень мутная, что затрудняет поиски. К спасательной операции подключились специалисты МЧС и местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU