2019-06-10T14:53:12+03:00
Происшествия

В Дагестане из-за горящего поля произошла авария с 8 автомобилями

Машины одна за другой врезались друг в друга [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Фото с места событийФото с места событийФото: Социальные сети
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Массовая авария с 8 автомобилями произошла днём в понедельник, 10 июня, в Дербентском районе Дагестана, около посёлка Мамедкала. Причиной ДТП предварительно названо горящее поле.

— Это очень необычное ДТП. Причиной аварии, предварительно, стал дым — на поле неподалёку сжигали траву, — объяснила «КП - Северный Кавказ» начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Дагестан Гаяна Гариева. — В результате плохая видимость сыграла злую шутку с водителями.

Массовая авария из-за дыма в Дагестане.

Автомобили ехали по дороге вереницей, один за другим. И когда первая машина резко затормозила, из-за плохой видимости другие водители не успели среагировать на манёвр. В итоге восемь автомобилей, один за другим, врезались друг в друга.

— Они всё-таки успевали тормозить, поэтому серьёзных повреждений никто из участников аварии не получил. Синяки, царапины. Никого, к счастью, даже не госпитализировали. Но часть машин получила серьёзные повреждения, — резюмировала глава пресс-службы МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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