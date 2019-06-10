Губернатор проверил ход реконструкции парка в Минеральных Водах

СЕГОДНЯ 15:08 2019-06-10T15:08:36+03:00

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Благоустройство городского парка в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» идет полным ходом. Данный объект был отобран минераловодцами в числе первоочередных проектов. Как идут работы, проверил губернатор Владимир Владимиров вместе с главой Минераловодского городского округа Сергеем Перцевым.

Владимир Владимирович внимательно изучил дизайн-проект и посетил все зоны будущего парка, уделив внимание каждой детали: начиная от цветовых решений и заканчивая аттракционами. Особое внимание было уделено вопросам удобства и оснащенности. По мнению главы региона, первым делом на территории парка обязательно должна быть большая детская площадка, способная единовременно вмещать около 200 детей. К тому же, должны быть учтены интересы детей разного возраста. По периметру площадка должна быть оснащена необходимым количеством скамеек для удобства родителей.

Отдельно будет выделена зона для создания веревочного парка на деревьях. Это для тех, кто любит активный отдых.

- Это огромный объект, он должен быть идеальным, включая все объекты торговли, которые должны быть оформлены в одном стиле, — отметил Владимир Владимирович.

Кроме того, были даны дополнительно рекомендации по интерьеру, освещению и озеленению территории. К примеру, в фонтане на период окончания сезона его работы воду заменят световые инсталляции, имитирующие струи.

Глава округа Сергей Перцев подробно рассказал, какие работы запланированы. Так, колесо обозрения теперь будет размещено в центре, полностью заменены кабинки и его подсветка. Отремонтированы будут все аттракционы.

– Это всегда было одно из самых любимых мест отдыха минераловодцев, и скоро вновь будет их радовать, – отметил глава Минераловодского округа. – Сейчас все идет в рамках тех задач, которые мы перед собой поставили. Работы идут в темпе – погода нам это делать позволяет.

ИСТОЧНИК KP.RU