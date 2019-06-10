Козлы разгромили ставропольское кладбище

СЕГОДНЯ 16:11 2019-06-10T16:11:29+03:00

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В соцсетях появились фото с козлами на ставропольском кладбище. За подписью "Караул! Козлы в городе! Вернее даже не в городе, а в Татарке... на кладбище" их 10 июня опубликовала местная жительница.

- Вот такую картину наблюдала сегодня. Печально! А ведь там лежат дорогие кому-то люди... кто пасет козочек на кладбище? - написала еще женщина.

Другие ставропольцы также выразили свое возмущение и уверены, что спрашивать нужно с хозяина, и было бы хорошо, если бы семьи разгромленных могил обратились к правоохранителям.

- За недосмотр - штраф, если кем-либо будет подано заявление. Да еще бы с приложением фотографий, - предложил один из пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU