«ЕвроХим» открыла новый завод по производству аммиака в Ленинградской области

СЕГОДНЯ 16:18 2019-06-10T16:18:58+03:00

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Новый завод по производству аммиака компании «ЕвроХим» открылся в городе Кингисепп. Между стендом компании «ЕвроХим» на Петербургском форуме и пунктом управления предприятием «ЕвроХим-Северо-Запад» в Кингисеппе состоялся телемост.

В церемонии приняли участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Комитета по стратегии EuroChemGroupAG Андрей Мельниченко, руководители крупных российских и международных промышленных и строительных компаний.

Во время телемоста руководитель дивизиона «Удобрения» «ЕвроХима» Александр Туголуков доложил о готовности предприятия к запуску. После получения разрешения Дениса Мантурова на запуск предприятия почётные гости церемонии осуществили символический поворот вентиля, и новый завод начал работу в штатном режиме.

- Инновационное высокотехнологичное предприятие в Кингисеппе позволит увеличить объёмы переработки природного газа в России. Не менее 80% производимого аммиака будет экспортироваться. Новое производство более экономично по энергетике, соответствует лучшим мировым практикам экологически чистых технологий и НДТ, - подчеркнул глава Минпромторга России.

Строительство нового предприятия компании «ЕвроХим» с применением наилучших доступных технологий по производству аммиака - крупный инвестиционный проект, реализованный в период с 2016 по 2019 год. Общий объём инвестиций в проект - 1 млрд долларов США, производительность - 1 млн. тонн продукции в год.

Соглашение о строительстве предприятия было подписано в 2016 году на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Италии Маттео Ренци. Проект был реализован с участием компании MaireTecnimont (Италия) и российской «Велесстрой», при поддержке Министерства промышленности и торговли России и Администрации Ленинградской области, а также при участии экспортно-кредитного агентства Италии SACE.

Новое производство аммиака - крупнейшее в Европе и России по мощности производственной установки. Основные потребители продукции нового производства – предприятия компании «ЕвроХим» в Бельгии и Литве, а также завод «Фосфорит» в Кингисеппе. На предприятии созданы новые рабочие места, соответствующие наивысшим мировым стандартам промышленной безопасности и охраны труда.

Ежегодные налоговые поступления нового предприятия в бюджеты разных уровней составят 3 млрд руб. Особое внимание при реализации проекта компания «ЕвроХим» уделила экологическим вопросам. Чтобы не использовать для строительства новые земли, на территории промышленной площадки была демонтирована старая обогатительная фабрика, на её месте возведено новое производство. Это позволило избежать дополнительной экологической нагрузки и сохранить существующую санитарно-защитную зону в прежних границах.

Новое производство работает в замкнутом цикле водооборота, что позволяет использовать в технологическом процессе воду многократно и без стоков. Более того, эта система будет использовать более 75% сточных вод соседнего завода «Фосфорит», что снизит негативное воздействие на реку Луга и, тем самым, внесёт существенный вклад в защиту экологии Финского залива Балтийского моря и выполнение Россией своих международных экологических обязательств.

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ИСТОЧНИК KP.RU