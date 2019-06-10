2019-06-10T16:21:06+03:00
Происшествия

В Петербурге нашли расфасованного по мешкам дагестанца

Следователи пытаются докопаться до подробностей смерти несчастного
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Мужчину нашли по частямМужчину нашли по частямФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга продвинулись в расследовании обстоятельств пропажи 41-летнего уроженца Дагестана, недавно приехавшего в северную столицу. Его, по частям, нашли в мусорных пакетах и полиэтилене.

Как сообщили источники «КП» в правоохранительных органах, расследование привело полицейских в в Невский лесопарк. Здесь, 9 июня, были обнаружены голова, руки и ноги. Позже, за 12 километров от места первой находки, нашли завёрнутое в полиэтиленовую плёнку и пледы туловище.

Подробности убийства не разглашаются. Известно, что брат мужчины обратился в полицию с заявлением о пропаже. В последний раз он видел погибшего 20 мая, выходящим из дома по улице Дыбенко.

Полиция продолжает расследование убийства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лечебных лошадей "Бориса" и "Октаву" украли на Ставрополье
В поселке Анджиевский капитально отремонтировали и благоустроили дворы
В августе в Ессентуках состоится рок-фестиваль «Железный таз»
«ЕвроХим» открыла новый завод по производству аммиака в Ленинградской области
Козлы разгромили ставропольское кладбище
Губернатор проверил ход реконструкции парка в Минеральных Водах
В Дагестане из-за горящего поля произошла авария с 8 автомобилями
«ГАЗель» сорвалась в реку в Дагестане
Пьяная женщина легла под поезд в Ставропольском крае
Дагестанец зарезал жену за плевок в лицо и вызвал полицию
Ставропольцы поймали одеялом, выпавшего с балкона 89-летнего старика
В Ставрополе десятки человек устроили уличную потасовку
На Ставрополье ведут проверку по факту массовой гибели рыбы
Аполлон помог ставропольским полицейским найти полкило наркотиков
В Татарстане спустят на воду ракетный корабль "Ингушетия"
В Ставропольском крае подорожает взнос за капремонт
Татьяна Голикова: в Ингушетии и КБР много бедных семей
На Ставрополье осудили бывшего инженера, из-за чьей ошибки погибли два человека
Ставрополец до смерти забил мать из-за дележки квартиры
Cтаврополец разобрал на запчасти чужие камеры видеонаблюдения
Из Грозного открыт прямой авиарейс в Турцию
В Карачаево-Черкесии верблюд атакует машины на трассе
Рамзан Кадыров проводит выходные на огороде
У дагестанца украли барсетку с 190 тысячами рублей
В Дагестане дождь смыл джип в реку — видео
Ставропольского пенсионера обманули в социальных сетях
Дагестанец больше полутора лет получал пенсию умершей матери
Пьяный ставрополец допрыгался на чужой машине до статьи