В Петербурге нашли расфасованного по мешкам дагестанца

СЕГОДНЯ 16:21 2019-06-10T16:21:06+03:00

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Правоохранительные органы Санкт-Петербурга продвинулись в расследовании обстоятельств пропажи 41-летнего уроженца Дагестана, недавно приехавшего в северную столицу. Его, по частям, нашли в мусорных пакетах и полиэтилене.

Как сообщили источники «КП» в правоохранительных органах, расследование привело полицейских в в Невский лесопарк. Здесь, 9 июня, были обнаружены голова, руки и ноги. Позже, за 12 километров от места первой находки, нашли завёрнутое в полиэтиленовую плёнку и пледы туловище.

Подробности убийства не разглашаются. Известно, что брат мужчины обратился в полицию с заявлением о пропаже. В последний раз он видел погибшего 20 мая, выходящим из дома по улице Дыбенко.

Полиция продолжает расследование убийства.

ИСТОЧНИК KP.RU