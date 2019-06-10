2019-06-10T16:59:46+03:00
Общество

В августе в Ессентуках состоится рок-фестиваль «Железный таз»

Гостей ждут не только концерты, но и захватывающее байк-шоу
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Жителей и гостей Ессентуков приглашают на байк-шоу.Жителей и гостей Ессентуков приглашают на байк-шоу.
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21 августа на ессентукском аэродроме пройдет грандиозное мероприятие - рок-фестиваль «Железный таз». В течение трех дней любители рок-музыки смогут побывать на сборных концертах. Помимо выступлений на основной сцене, устроители обещают представления с этно- и тяжелым роком.

Почему «Железный таз»? Так окрестили своих «железных коней» любители быстрых дорог и тяжелой музыки. Участие в мероприятии примут байк-группы из разных регионов России, в том числе и начинающие.

В программе байк-шоу - «прохват», проезд колонной мотоциклов по городу. Любители увидят байк-соревнования по различным видам мотоциклетного спорта: драг-рэйсинг (гонка на 402 метра), выступления стант-райдеров (каскадёрские трюки на мотоциклах), а также выставку кастомов (самодельных мотоциклов).

Фестиваль начнется 21 августа в 10.00. Место проведения - территория аэродрома ДОСААФ Ессентуков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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