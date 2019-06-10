2019-06-10T17:36:36+03:00
Общество

В поселке Анджиевский капитально отремонтировали и благоустроили дворы

Самым активным жильцам, принявшим участие в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», вручили благодарственные письма
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Открытие дворовой территории стало настоящим праздником для жителей.Открытие дворовой территории стало настоящим праздником для жителей.
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Капитальный ремонт завершен на дворовой территории трех домов по улице Красногвардейская (№№ 17,19 и 21) в поселке Анджиевский Минераловодского городского округа. А возможным это стало благодаря приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», который инициирован партией «Единая Россия». В соответствии с разработанными схемами благоустройства отремонтировано асфальтобетонное покрытие, обустроены парковки, тротуары и подходы к подъездам.

На торжественном открытии собрались сотни жителей, которые подготовили праздничную программу. Собравшихся поздравили глава Минераловодского городского округа Сергей Перцев и депутат Совета депутатов Минераловодского городского округа Руслан Хаджаров.

- Благодаря этой федеральной программе мы получили уникальную возможность привести в порядок дворовые и общественные территории. В нашей практике такое событие не новое. На территории округа только в этом году будет благоустроено еще 11 дворовых и общественных зон. Надеюсь, что количество благоустроенных территорий с каждым годом будет все больше, - сказал Сергей Перцев.

Самых активных жильцов, принявших участие в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», Руслан Хаджаров отблагодарил, вручив благодарственные письма.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Минераловодском городском округе с 2017 года. Она рассчитана на 5 лет и будет осуществляться до 2022 года. В общей сложности, уже обустроено 20 дворов и 2 общественные зоны.

На данный момент активно ведутся работы по реконструкции городского парка и аллеи на пр-те Карла Маркса (2-я очередь). Кроме того, будут благоустроены еще 9 дворовых территорий 13 многоквартирных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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