Лечебных лошадей "Бориса" и "Октаву" украли на Ставрополье

СЕГОДНЯ 17:39 2019-06-10T17:52:33+03:00

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Из центра иппотерапии в Ессентуках выкрали лошадей с именами "Борис" и "Октава". Об этом "КП-Северный Кавказ" рассказали в Пятигорской и Черкесской епархии:

- С тревогой и печалью узнал сегодня о том, что уже в третий раз похищены две лошади из центра "Целебный Ессентуки". Снова кто-то увёл не просто животных, а особо подобранных и тренированных специалистов по реабилитации больных детей. Украл надежду больного ребёнка и его родителей. Сделал их жизнь немного печальнее. И я печалюсь вместе с семьями наших пациентов, - сказал архиепископ Феофилакт. - Прошу молиться всех и буду молиться сам за семьи, которые теперь будут ждать, и за тех, кто совершил кражу. Им сегодня наши молитвы очень нужны.

Епархиальный центр лечебной верховой езды открыли в декабре 2016 года. Там оказывается помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимся в реабилитации, учат волонтёров работе с инвалидами.

ИСТОЧНИК KP.RU