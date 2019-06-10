Дело коррумпированного министра связи Дагестана передали в суд

СЕГОДНЯ 19:45 2019-06-10T19:49:10+03:00

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Прокуратура Дагестана передала в суд уголовное дело против бывшего министра связи и телекоммуникаций республики Юсупа Малламагомедова. Его обвиняют в завышении стоимости госконтрактов, нанёсших ущерб в 20,8 миллионов рублей.

— Министра назначили на должность в марте 2015 года. А уже в мае он подделывал коммерческие предложения от разных организаций. Таким образом министр завысил стоимость по 8 государственным контрактам по поставке техники и мебели для нужд МФЦ республики, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Напомним, что Малламагомедова задержали 31 октября прошлого года. Против него возбудили дело за превышение должностных полномочий, причинивших существенный ущерб. Теперь экс-министру грозит до 7 лет колонии.

Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд Махачкалы.

ИСТОЧНИК KP.RU