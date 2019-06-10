Ставропольский предприниматель попал под статью за 50 тонн поддельного сыра

СЕГОДНЯ 20:38 2019-06-10T20:39:19+03:00

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На Ставрополье генеральный директор местного предприятия попал под уголовное дело за подделку сыра и использование известного бренда. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

— В совместной работе МВД и УФСБ региона было установлено, что неизвестные лица поставляли упавковки с наименованием известных брендов. В них заворачивали сыр, произведённый на предприятии. Таким образом предприниматель подделал порядка 50 тонн сыра. Ущерб оценивается в 10,6 миллионов рублей, — говорится в сообщении.

Изъятие 50 тонн контрафактного сыра на Ставрополье.

Изъятый продукт отправили на исследование. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконное использование средств индивидуализации товаров». Предприимчивому предпринимателю грозит до 4 лет колонии и штраф.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU