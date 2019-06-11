На Ставрополье до конца года откроют три новых детсада

СЕГОДНЯ 09:17 2019-06-11T09:17:14+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье до конца года введут в эксплуатацию три детских сада для малышей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет. Строительство детских садов ведется в рамках национального проекта «Демография», который стартовал в регионе в 2018 году.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров дал поручение региональному правительству в кратчайшие сроки решить проблему с яслями в регионе. Предстоит обеспечить малышей максимально комфортной средой для роста, развития и раскрытия творческого потенциала.

Cадики заработают в Ставрополе, в Ессентуках и в Михайловске, благодаря чему в крае появится 600 новых мест для малышей ясельных групп. Всего в рамках нацпроекта «Демография» в Ставропольском крае планируется построить еще 24 детских сада для дошколят в возрасте до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU