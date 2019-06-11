На Ставрополье 4 года разыскивают мужчину, исчезнувшего после работы на ферме

СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-11T11:49:32+03:00

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Следователи обращаются за помощью к жителям Ставропольского края и всем, кто может знать о местонахождении Андрея Анатольевича Хамхоева, родившегося 10 мая 1970 года. Еще в марте 2015 года мужчина ушел с работы на животноводческой ферме в селе Владимировке Левокумского района и с тех пор его никто из родных и близких не видел.

Приметы: телосложение среднее, глаза темные глубоко посаженные, лицо овальное, нос большой, губы полные.

- Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего без вести мужчины, просим незамедлительно сообщить об этом в Нефтекумский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю по телефону 8(865-43) 3-16-36, - сообщили в СКР СК.

ИСТОЧНИК KP.RU