2019-06-11T12:24:35+03:00
Происшествия

Пожар оставил без крова 10 семей в Ингушетии

В Сунже сгорел жилой барак, людей временно разместили в школе
Андрей ЗОБОВ
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В Ингушетии 10 семей остались без крова из-за пожара в жилом бараке, один человек госпитализирован с серьёзными повреждениями. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

— Сообщение о пожаре поступило в 18:45 10 июня. Площадь горения составила 100 квадратных метров. Пожар удалось локализовать в 19:00, полностью он был ликвидирован в 19:15, — сообщили в экстренном ведомстве.

Известно, что во время пожара осколки стекла тяжело ранили одного из жителей барака. Пострадавшего доставили в районную больницу, о нём заботятся врачи.

Интересно, что жителей дома в ближайшее время должны были переселить из аварийной постройки. Однако пока людей разместили в здании местной школы, где организован экстренный пункт.

Причины возгорания неизвестны. Сейчас эксперты прорабатывают версии короткого замыкания и неосторожного использования газовой печи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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