2019-06-11T11:55:19+03:00
Происшествия

Больше 700 тысяч заработала псевдоинвалид на Ставрополье

Аферу раскрыли спустя 5 лет с получения первой незаконной пенсии
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставропольском крае на мошенничестве при получении выплат попалась 35-летняя жительница села Иргаклы.

Женщина 5 лет получала пенсию по инвалидности по фальшивой справке. За это время из казны ей начислили больше 700 тысяч рублей. Как уже призналась полицейским женщина, все деньги были ею потрачены на личные нужды.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД СК, "в настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности фигуранта".

ИСТОЧНИК KP.RU

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