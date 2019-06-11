На День России в Ставрополе закроют дороги

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-11T12:00:28+03:00

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В Ставрополе 12 июня в связи с празднованием Дня России введут ограничения движения транспорта. Как рассказали "КП-северный Кавказ" в пресс-службе УГИБДД по СК, дороги закроют для всех видов транспорта.

- С 8:00 часов до 21:00 часов по улице Суворова на участке от проспекта Октябрьской Революции до улице Ставропольской, по улице Ставропольской на участке от улице Суворова до переулка Интендантского, - уточнили в ведомстве. - А с 17:00 часов до 23:00 часов по проспекту Российскому на участке от улице Юго-Западный обход до улице Тухачевского.

ИСТОЧНИК KP.RU