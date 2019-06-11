Появилось видео тушения горящего танкера в порту Махачкалы

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-11T12:03:55+03:00

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Главное управление МЧС Дагестана опубликовало кадры тушения горящего танкера «В Ф Танкер 16», пришвартованного в порту Махачкалы. Сейчас возгорание уже локализовано.

— Пожар в машинном отделении к 10:24 минутам был локализован, тушение продолжается. Угрозы розлива нефти нет, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в дагестанском управлении ГУ МЧС.

Напомним, что взрыв прогремел в 4 часа утра 11 июня. Сильный хлопок газовоздушной смеси произошел в машинном отделении во время стандартной перекачки нефтепродуктов с судна в порт.

Горящий после взрыва танкер попал на видео в Махачкале.

Огонь охватил проводку отсека, а после перекинулся на жилую часть судна. Крупномасштабной экологической катастрофы удалось избежать, ёмкость с нефтью цела. Главной задачей пожарных, на данный момент, является её охлаждение.

По последним данным, пострадавших шестеро. Обнаружены тела троих погибших, ещё три человека доставлены в ожоговый центр Махачкалы. У одного из них ожоги 95% тела, врачи борются за его жизнь.

Судно "ВФ Танкер 16" принадлежит одноимённой российской "В.Ф. Танкер", входящей в состав "Волжского пароходства". Компания, в свою очередь, входит в транспортно-логистический холдинг UCL, принадлежащий миллиардеру Владимиру Лисину.

ИСТОЧНИК KP.RU