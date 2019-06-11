2019-06-11T12:08:28+03:00
Происшествия

На Ставрополье мужчина подозревается в убийстве супруги

Трагедия произошла 28 мая этого года
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: пресс-служба СКР СКФото: пресс-служба СКР СК
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В Кировском районе Ставропольского края завели уголовное дело на местного жителя, подозреваемого в убийстве своей жены.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР СК, 28 мая этого года женщину зарезали ножом.

- По данным следствия, ночью подозреваемый приехал к дому родителей своей супруги, ушедшей от него накануне, для разговора, и при выяснении отношений несколько раз ударил ту ножом по различным частям тела. Женщина скончалась на месте, - добавили в надзорном ведомстве.

Подозреваемого взяли под стражу. Найденный в траве нож отправили на экспертизу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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