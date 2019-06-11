2019-06-11T13:29:21+03:00
Происшествия

В порту Махачкалы потушили горящий корабль

Михаил ЮЖНЫЙ
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Пожарные ликвидировали сильное открытое горение, возникшее после взрыва на танкере в Махачкале, в результате которого погибли три человека.

- В 12:40 мск спасатели ликвидировали открытое горение, - уточнили в МЧС Дагестана. - Сейчас продолжается проливка судна.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей на судне.

Известно, что взрыв, приведший к пожару на корабле, произошел около 4 часов утра 11 июня во время перекачки нефтепродуктов с танкера в портовые хранилища. В машинном отделении по неизвестной причине внезапно взорвалась газовоздушная смесь. Затем началось сильное возгорание, попавшее на видео. Его смогли потушить пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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