В Северной Осетии пожарные спасли теленка
В Ардоне пожарные спасли провалившегося в 3-метровый колодец теленка. Про ЧП рассказал хозяин животного, который 4 дня искал малыша, а на 5 день обнаружил его в поглощайке. На место тогда направили дежурный караул от МЧС Северной Осетии.
- Прибыв на место, решили подключить автолестницу. С помощью специальной техники и пожарных рукавов и вызволили теленка. Несмотря на то, что ситуация не совсем обычная, опыт у наших ребят уже есть. Ранее сталкивались с подобными происшествиями, - отметил заместитель начальника пожарно-спасательной части №7 Олег Газзаев.
В операции спасения участвовали еще и местные жители. После вызволения всю ночь рядом с уставшим теленком оставался хозяин.
ИСТОЧНИК KP.RU