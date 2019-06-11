В Северной Осетии пожарные спасли теленка

СЕГОДНЯ 14:17 2019-06-11T14:17:50+03:00

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В Ардоне пожарные спасли провалившегося в 3-метровый колодец теленка. Про ЧП рассказал хозяин животного, который 4 дня искал малыша, а на 5 день обнаружил его в поглощайке. На место тогда направили дежурный караул от МЧС Северной Осетии.

- Прибыв на место, решили подключить автолестницу. С помощью специальной техники и пожарных рукавов и вызволили теленка. Несмотря на то, что ситуация не совсем обычная, опыт у наших ребят уже есть. Ранее сталкивались с подобными происшествиями, - отметил заместитель начальника пожарно-спасательной части №7 Олег Газзаев.

В операции спасения участвовали еще и местные жители. После вызволения всю ночь рядом с уставшим теленком оставался хозяин.

ИСТОЧНИК KP.RU