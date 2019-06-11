В ДТП в Карачаево-Черкесии пострадали 5 детей и 3 взрослых
Столкнулись две легковушки
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В КЧР 10 июня в аварии пострадали 8 человек, в том числе 5 детей.
Как рассказали в пресс-службе республиканского МВД, на 23-м км дороги "Подъезд к МЦО Архыз" столкнулись авто "Toyota Auris" и "Chevrolet Lanos".
- В результате ДТП в районную больницу из обеих машин доставлены восемь человек, из них пятеро несовершеннолетних. Трое детей после оказания медицинской помощи отпущены домой, - уточнили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU